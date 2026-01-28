Η Κατερίνα Γκαγκάκη μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τηλεοπτική σκηνή, αναφερόμενη στο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1, στην επαναφορά του J2US, αλλά και στις φήμες γύρω από την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Σχετικά με το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη, η Γκαγκάκη σχολίασε ότι ήταν στενάχωρο και ελπίζει το κανάλι να έχει κάποιο σχέδιο για τη συνέχεια, διαφορετικά η απόφαση φαντάζει άδικη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Κατερίνα Καραβάτου, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία της με το κανάλι είχε καλά αποτελέσματα το καλοκαίρι και δεν ήταν σαφές γιατί υπήρξε κενό.

Για το J2US και το YFSF, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για «μάχη», καθώς τα δύο προγράμματα έχουν διαφορετικούς ρόλους και συνθήκες. Σημείωσε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει από την εποχή που η ίδια συμμετείχε στο YFSF, με περισσότερους καθορισμένους ρόλους και διαφορετική δυναμική.

Τέλος, για τις φήμες περί ρήξης μεταξύ Μαλέσκου και Κωνσταντάρα, η Γκαγκάκη σχολίασε ότι συχνά δημιουργούμε προβλήματα απλώς αναπαράγοντας συζητήσεις, προσθέτοντας βάρος εκεί που δεν υπάρχει, ενώ οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι δεν αντιμετωπίζουν πραγματικά ζητήματα.

