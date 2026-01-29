Μια ιδιαίτερα τρυφερή έναρξη επιφύλασσε η Κατερίνα Καινούργιου για τους τηλεθεατές της την Πέμπτη. Η παρουσιάστρια, διανύοντας πλέον τον 6o μήνα της εγκυμοσύνης της, εμφανίστηκε στο πλατό με ένα ροζ σύνολο που αγκάλιαζε τη φουσκωμένη της κοιλίτσα. Φανερά συγκινημένη, μοιράστηκε με το κοινό τη χαρά της για τις αλλαγές στο σώμα και την ψυχολογία της, εκπέμποντας απόλυτη ευτυχία.

Αναλυτικότερα κατά την έναρξη της εκπομπής, ο σκηνοθέτης έκανε κοντινό πλάνο στην κοιλιά της, με την ίδια να σχολιάζει αυθόρμητα και με χιούμορ την έντονη κινητικότητα του μωρού.

«Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. 29 του Γενάρη, έβαλα τα ροζάκια μου λίγο σήμερα. Α! Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα. Μεγάλωσε πολύ, ξέρεις… Τώρα είναι η φάση που κάθεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, με καταλαβαίνουν και οι φίλες που καμιά φορά, ας πούμε χθες τελείωσα την εκπομπή και… πετάγεται! Τη βλέπεις; Όχι, φαίνεται βρε παιδί μου. Φαίνεται το εξογκωματάκι, ναι, ναι, που πάει και κάθεται στο σημείο. Εσείς με καταλαβαίνετε…», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

