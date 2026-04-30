Την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε η Κατερίνα Καινούργιου για μια ψεύτικη φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media, η οποία την εμφάνιζε με το νεογέννητο μωρό της. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως η εικόνα είναι εξ ολοκλήρου προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (AI) και δημιουργήθηκε χωρίς την άδειά της, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά δικά της και συγγενών της, ενώ υπογράμμισε πως δεν σκοπεύει να εκθέσει ποτέ δημόσια το παιδί της.

Με μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια του Alpha θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

«Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια “ζωή” για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό!!! είναι όλο AI!!! Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ ΔΗΜΟΣΙΑ το πρόσωπο του παιδιού μου!!! Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου κ συγγενών μου!!! Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μου!» έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργου.



Η στάση της παρουσιάστριας φέρνει στο προσκήνιο μια σοβαρή σύγχρονη πρόκληση: την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή εξαιρετικά ρεαλιστικών, πλην όμως ψευδών, εικόνων. Καθώς η τεχνολογία αποκτά τη δύναμη να “μοντάρει” την ίδια την πραγματικότητα, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η απαίτηση για ρητή συναίνεση αναδεικνύονται σε θεμελιώδη ζητήματα της ψηφιακής εποχής.

