Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της, «Super Κατερίνα», τον λόγο που δεν έκανε gender reveal party, το πάρτι δηλαδή που μαθαίνουν οι γονείς και τα αγαπημένα τους πρόσωπα το φύλο του μωρού που περιμένουν.

Η παρουσιάστρια, όπως εξήγησε στους τηλεθεατές και στους συνεργάτες της, από την αρχή της εγκυμοσύνης της ήταν σίγουρη για το φύλο του μωρού της ότι θα είναι κοριτσάκι, κι έτσι όταν το έμαθε και επίσημα από τον γιατρό της, δεν θέλησε να διοργανώσει κάποιο πάρτι.

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε: «Προσωπικά δεν έκανα gender reveal, ήμουν σίγουρη για το φύλο. Δεν θα το έκανα. Είναι ωραίο να το βλέπω όμως. Δεν έκανα καθόλου γιατί ήμουν σίγουρη για το φύλο. Επειδή έχω και εξαιρετικό γιατρό το κατάλαβε αμέσως. Με το που πήγα στο γιατρό, με ρώτησε και του λέω “κορίτσι είναι”. Ήμουν σίγουρη ότι είναι κορίτσι. Το ένιωθα. Το ήξερα, το είδα στον ύπνο μου, το διαισθάνθηκα».

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Πόσα κιλά έχει πάρει στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της