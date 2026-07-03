Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε κανονικά σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στο πόστο της στη «Super Κατερίνα», καθώς σήμερα πρόκειται να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές στο μεγάλο φινάλε της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Η παρουσιάστρια του Alpha απουσίαζε από τη χθεσινή εκπομπή, καθώς ένιωσε μια ξαφνική αδιαθεσία την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Η Κατερίνα Καινούργιου σήμερα αποκάλυψε για τον λόγο απουσίας της: «Καλημέρα σε όλους! Τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν, με συγχωρείτε δεν ήμουν χθες… Θα σας πω τι έπαθα. Έπαθα ίλιγγο θέσεως, είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί. Ειλικρινά σας μιλάω. Είναι τρομακτικό, είναι αυτό που σε πιάνει ίλιγγος και δεν μπορείς να σηκωθείς, να κάνεις τίποτα, πανικοβάλλεσαι και καλό είναι να πας απευθείας στο νοσοκομείο. Πήγα στο νοσοκομείο, μου έκαναν κάποιες ειδικές ασκήσεις, μου έδωσαν μια αγωγή. Αυτό συνήθως ξεκινάει από τα αυτιά, από τον λαβύρινθο… Ξέρω ότι είναι κάτι σύνηθες, πολλοί από εσάς το παθαίνετε. Θέλει ψυχραιμία και όλα καλά, ήταν αρκετά σοβαρό. Σήμερα είμαι κοντά σας, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολύ έντονες κινήσεις».

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