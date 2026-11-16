Έντονα συναισθηματικά φορτισμένη εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με αφορμή την προβολή του βίντεο από τη δίκη για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό.

Οι νεότερες δικαστικές εξελίξεις έφεραν ξανά στο προσκήνιο μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, προκαλώντας στην παρουσιάστρια έντονη αναστάτωση.

Το οπτικοακουστικό υλικό που προβλήθηκε στην εκπομπή περιλάμβανε στιγμιότυπα από τη δικαστική διαδικασία, με την Κατερίνα Καινούργιου να δυσκολεύεται να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση μετά την ολοκλήρωσή του.

Η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής

«Είναι από τις υποθέσεις που με πιάνει σφίξιμο στο στομάχι, ανακατεύομαι, δεν μπορώ. Θυμάμαι όλη την ιστορία που με είχε στενοχωρήσει και προβληματίσει ταυτόχρονα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αντίδρασή της ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη συναισθηματική βαρύτητα της υπόθεσης, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις κάθε φορά που έρχονται στο φως νέα στοιχεία από τη δικαστική της πορεία.

Ξεκίνησε ξανά η δίκη για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό

Το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου ξεκίνησε εκ νέου η εκδίκαση της υπόθεσης στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, κεκλεισμένων των θυρών.

Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη πολλοί κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο Ηλίας Μίχος, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια και επιπλέον 27 χρόνια κάθειρξης για τον βιασμό της 12χρονης.

Στη νέα δίκη θα βρεθεί και η μητέρα του κοριτσιού, καθώς η εισαγγελία άσκησε έφεση στο αθωωτικό σκέλος της πρωτόδικης απόφασης. Ειδικότερα, θα δικαστεί εκ νέου για την κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπείας.

Οι εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης επαναφέρουν στο προσκήνιο τις τραυματικές εμπειρίες που βίωσε το ανήλικο κορίτσι και υπενθυμίζουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα.

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