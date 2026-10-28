Τη στάση του Γιώργου Λιάγκα απέναντι στα σχόλια της Ζήνας Κουτσελίνη για τη Μαρία Αντωνά, αλλά και τη μετέπειτα αντίδραση της παρουσιάστριας του Star, σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από τη «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε την εκτίμησή της για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας, ενώ χαρακτήρισε μεγάλο λάθος το αρχικό σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη.

Η στήριξη στον Γιώργο Λιάγκα

«Μπράβο στον Γιώργο Λιάγκα. Ανέβηκε κι άλλο στα μάτια μου», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου, εξηγώντας πως ο παρουσιαστής θα μπορούσε να μην εμπλακεί στη συζήτηση, ωστόσο επέλεξε να πάρει θέση, καθώς η “επίθεση” αφορούσε τη σύντροφό του.

Η κριτική στη Ζήνα Κουτσελίνη

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στη γνωριμία της με τη Ζήνα Κουτσελίνη και στην εικόνα που είχε σχηματίσει για εκείνη όλα αυτά τα χρόνια.

«Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Το θεώρησα πολύ μεγάλο λάθος αυτό που έκανε η Ζήνα, γιατί εγώ που την ξέρω όλα αυτά τα χρόνια πίσω από τις κάμερες, αγαπάει τις γυναίκες. Έχει δώσει ευκαιρίες σε πολλές γυναίκες», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η στάση της την εξέπληξε, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, η Ζήνα Κουτσελίνη πάντα υποστήριζε την εικόνα και την παρουσία των γυναικών στην τηλεόραση.

«Η Ζήνα ήθελε και θέλει οι γυναίκες να είναι όμορφες, να βγαίνουν ωραίες. Δεν είχε κανένα θέμα με τα μίνι, γι’ αυτό εγώ έπαθα σοκ», σχολίασε, εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο σχόλιο είχε ως στόχο τη Μαρία Αντωνά.

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