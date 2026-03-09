Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε σε ένα viral περιστατικό που σημειώθηκε στην εκπομπή της την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, όπου εμφανίστηκε να τρώει σάντουιτς on air.

Η παρουσιάστρια, η οποία βρίσκεται στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, παραδέχθηκε ότι δεν μπόρεσε να αντισταθεί στις λιγούρες της και νόμιζε ότι η κάμερα δεν την κατέγραφε εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο, ο σκηνοθέτης της εκπομπής, Δημήτρης Σταματόπουλος, γύρισε το πλάνο προς το μέρος της, κάνοντας την αμήχανη στιγμή δημόσια.

Στην έναρξη της εκπομπής «Super Κατερίνα», η ίδια απάντησε στους τηλεθεατές και στα μηνύματα που δέχτηκε: «Είμαι εδώ όσο αντέχω, όλα καλά, έχω την ομάδα μου και Δόξα τω Θεώ, όλα είναι υπό έλεγχο».

Η παρουσιάστρια τόνισε παράλληλα, τη φιλία της με τον σκηνοθέτη, η οποία μετράει πάνω από 20 χρόνια, και εξέφρασε την απογοήτευσή της για τις ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν: «Παιδιά, τι είναι αυτά που γράφετε; Δεν ντρέπεστε; Ο Δημήτρης είναι φίλος μου και ένας από τους καλύτερους επαγγελματίες στην ελληνική τηλεόραση. Είμαι περήφανη που συνεργάζομαι μαζί του και σας παρακαλώ, μη γράφετε ασυναρτησίες».

Με αυτή την τοποθέτηση, η Κατερίνα θέλησε να υπερασπιστεί τόσο τον φίλο της, όσο και την αξιοπιστία της εκπομπής της, κλείνοντας κάθε συζήτηση γύρω από το viral στιγμιότυπο.

