Κατερίνα Καινούργιου: Αποχαιρέτησε με δάκρυα τους τηλεθεατές της εκπομπής της – Στην τελική ευθεία για τη γέννα

Η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, το τηλεοπτικό κοινό και τους συνεργάτες της στο «Super Κατερίνα», με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Η παρουσιάστρια, που βρίσκεται στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της, αποχωρεί από τα τηλεοπτικά της καθήκοντα προκειμένου να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί για τη μεγάλη ημέρα που θα φέρει στη ζωή την κόρη της, μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Έτσι, η ίδια μίλησε με δάκρυα στα μάτια, με τρυφερά λόγια για αυτή την ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, ενώ οι συνεργάτες της είχαν ετοιμάσει μια όμορφη και συγκινητική έκπληξη, προκειμένου να την αποχαιρετήσουν και να της ευχηθούν να πάνε όλα καλά στον τοκετό της.

Αρχικά, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου εγώ από αύριο δεν θα είμαι μαζί σας. Δεν γεννάω αύριο… Αχ μου φέρνετε λουλούδια», με την ίδια να παίρνει στα χέρια της τα λουλούδια που της έφεραν οι συνάδελφοί της.

Στην συνέχεια, η ίδια ανέφερε: «Θέλω να ξεκουραστώ γιατί είμαι στο μήνα μου. Ήθελα να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους εσάς, στην ομάδα μου, στην παραγωγή μου, στο κανάλι μου και στους ανθρώπους στο κανάλι. Σε όλη την δημοσιογραφική ομάδα. Αυτοί ο μήνες για μια γυναίκα είναι όμορφοι αλλά και δύσκολοι, με πολλά σκαμπανεβάσματα. Με βοηθήσατε τόσο πολύ, νιώθω ότι ήταν οι ωραιότεροι μήνες της ζωής μου. Με κάνατε και ένιωσα υπέροχα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τηλεθεατές για τις ευχές και τα μηνύματα, γιατί ξέρω ότι χαίρεστε για εμένα, αλλά το πιο σημαντικό ευχαριστώ για τη διακριτικότητα γιατί είναι ένα θέμα που θέλει και ένα λεπτό χειρισμό. Ακόμα και κάποια λάθη που έκαναν κάποιοι το σεβάστηκαν, και δεν το έγραψαν, γιατί ήξεραν ότι θα στεναχωρηθώ».

Σε άλλο σημείο, τόνισε φανερά συγκινημένη, για τον τοκετό της: «Ακόμα έχω το άγχος και την αγωνία μου μέχρι να πάρω την μπεμπούλα μου αγκαλιά». Ενώ, τέλος, είπε: «Εγώ μπορεί να μην είμαι εδώ από αύριο, αλλά θα είναι ο Στέφανος και όλοι οι συνεργάτες μου. Η εκπομπή είναι μια εκπομπή που στήνουμε όλοι παρέα, μην βλέπετε που λέγεται “Super Κατερίνα”. 20 κιλά έχω πάρει, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Ξανά λέω είμαι ευγνώμων. Με συγκινείτε πολύ».

