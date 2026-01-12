Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και σύντομα θα κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι θα αποχωρήσει προσωρινά από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» λόγω της εγκυμοσύνης της.

Η αναμονή για τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, που αναμένεται κοντά στο Πάσχα, θα τη φέρει για λίγο μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η συνεργάτιδά της, Ελισάβετ Οικονόμου, της μετέφερε τα θερμά λόγια των τηλεθεατών, εκφράζοντας τη χαρά και την αγάπη τους για την ευτυχισμένη αυτή περίοδο της ζωής της.

Η ίδια η Κατερίνα τόνισε με ενθουσιασμό: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο και να αφοσιωθώ. Θέλω τις μέρες που θα είμαι στο σπίτι με το μωράκι μου να είμαι πλήρως παρούσα και συγκεντρωμένη».

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Πόσα κιλά έχει πάρει στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της