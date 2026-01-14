Η εκπομπή «Super Κατερίνα» επέστρεψε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, χωρίς την Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό.

Η παρουσιάστρια του Alpha γύρισε στο στούντιο λίγα λεπτά μετά, αποκαλύπτοντας ότι έπρεπε να τηλεφωνήσει στο γυναικολόγο της, αφού ένιωσε ένα έντονο πόνο στο ισχίο της.

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε: «Κουτσαίνω παιδιά, συγγνώμη. Μίλησα με το γιατρό, έχω μιλήσει πολλές φορές και μου είπε ότι όταν πλησιάζεις τον έβδομο μήνα κάτι μπορεί να σε πιάσει μέσα εσωτερικά στο ισχίο, μπορεί να είναι αν η μήτρα είναι δεξιά… Τέλος πάντων είναι ολόκληρες διαδικασίες και πας κουτσαίνοντας. Δόξα τω Θεώ να περάσει να είμαστε καλά. Να ‘ναι καλά το μωράκι. Το παθαίνουν πολλές μωρέ.

Λέω δόξα τω Θεώ, τώρα σας διακόπτω λίγο που είμαι εδώ, γιατί ρε παιδί μου, κάνω τη δουλειά μου και μπορώ και μετακινούμαι… γιατί μου στέλνουν καθημερινά στα social media πολλές γυναίκες που είναι στο κρεβάτι. Πολλές φορές που έχουν αναγκαστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για να κρατήσουν την κύηση, να κρεβατωθούν οι γυναίκες και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οπότε λέω δόξα τω Θεώ, έχω μια πολύ όμορφη κύηση. Όλα για καλό. Απλά και αυτές που είναι στο κρεβάτι, βέβαια μια χαρά πηγαίνουν τα πράγματα μετά, αλλά οι γυναίκες δυσκολεύονται για αυτούς τους μήνες».

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Αποχωρεί προσωρινά από την εκπομπή λόγω εγκυμοσύνης