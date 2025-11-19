Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει αναφερθεί από την περασμένη σεζόν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής της στο κανάλι του Alpha, Super Κατερίνα, για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της, εξηγώντας ότι πέρασαν αρκετά δύσκολα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν είχε αποκαλύψει με τι «παλεύει».

Την Τετάρτη 19/11, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, με αφορμή την εξομολόγηση της Χριστίνας Σάλτη, η οποία ήταν η σημερινή καλεσμένη στο πλατό και μίλησε για τη μητέρα της που την έχασε πριν από μερικούς μήνες εξαιτίας του καρκίνου στο έντερο, αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι και η μητέρα της διαγνώστηκε το περασμένο καλοκαίρι με αυτό το είδος καρκίνου.

Η ίδια είπε χαρακτηριστικά: «Με τη μαμά μου το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Λέω “είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες” και μου λένε στο έντερο δεν φαίνεται».

