Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ζωντανά στην εκπομπή της ποιο πρόσωπο θα αναλάβει να γίνει νονός του μωρού της, καρπού του έρωτά της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου πρότειναν on camera να γίνουν νονοί του παιδιού.

Η παρουσιάστρια ευχαρίστησε για την καλή τους πρόθεση, αλλά τόνισε ότι η νονά θα είναι η φίλη της, Ζωή Μπόικου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζωή Μπόικου είναι η δημιουργός της εταιρείας ZOEVA Cosmetics, η οποία ξεκίνησε από το μηδέν και κατάφερε να πουλήσει τα προϊόντα της παγκοσμίως.

Μαζί με την Κατερίνα, μάλιστα, ετοιμάζουν και ένα κοινό επαγγελματικό βήμα στο προσεχές μέλλον.

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της με μια τρυφερή ανάρτηση, ενώ είχε μιλήσει ανοιχτά για τις πρώτες στιγμές ανησυχίας και χαράς: «Καλό είναι να το μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά φοβάσαι μέχρι να γίνουν οι πρώτες εξετάσεις. Μέχρι την τελευταία στιγμή της εγκυμοσύνης κάθε μανούλα έχει άγχος», είχε πει χαρακτηριστικά.

