Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου, ανακοινώνοντας μέσω Instagram πως πρόκειται να γίνει μαμά.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα και τρεις τρυφερές φωτογραφίες που αποκάλυψαν τη φουσκωμένη της κοιλίτσα, η παρουσιάστρια έκανε γνωστό το χαρμόσυνο νέο.

«A little miracle on the way …🍼🤰

Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά,

χωρά όλη μας η ευτυχία …❤️

Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητά σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου 🙏👶🏼🍼», έγραψε η Κατερίνα, αποσπώντας χιλιάδες ευχές από φίλους και followers.

Στις φωτογραφίες, η παρουσιάστρια ποζάρει αγκαλιά με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, μπροστά στο στολισμένο – ήδη από νωρίς – χριστουγεννιάτικο δέντρο της.

Όπως είχε αναφέρει πρόσφατα, φέτος το στόλισμα έγινε «με πολλή αγάπη», αφού το σπίτι τους ετοιμάζεται να υποδεχτεί το νέο μέλος της οικογένειας.

Η επιθυμία της να γίνει μητέρα είχε εκφραστεί πολλές φορές στο παρελθόν, τόσο μέσα από την εκπομπή της, όσο και σε δημόσιες δηλώσεις. Τον Μάιο, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, είχε αποκαλύψει: «Κάνω την προσπάθειά μου για να κάνω παιδί. Ο Θεός θα δείξει. Είναι κάτι που με πιέζει και με στρεσάρει, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα».

Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν και για την εμπειρία της με την κρυοσυντήρηση ωαρίων, επιλογή που όπως είχε τονίσει, της έδωσε δύναμη και προοπτική: «Ήταν μια διαδικασία ψυχολογικά δύσκολη, όμως αποτέλεσε ένα μεγάλο δώρο στον εαυτό μου. Με δυσκολία, λόγω ηλικίας, κατάφερα να καταψύξω κάποια ωάρια».

Το χαρμόσυνο νέο της εγκυμοσύνης της έφερε συγκίνηση στα social media, με τον κόσμο να της στέλνει αγάπη και ευχές για το νέο, όμορφο κεφάλαιο της ζωής της.

