Τον τρόπο με τον οποίο ο Παναγιώτης Κουτσουμπής της ζήτησε να τον παντρευτεί αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη ρομαντική στιγμή που έζησαν στο Παρίσι, παρουσία φίλων τους, περιγράφοντας παράλληλα και ένα απρόοπτο που ακολούθησε.

Η έκπληξη με το μονόπετρο στο εστιατόριο

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για την πρόταση γάμου μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», με αφορμή σχετική ερώτηση που της έκανε η Έλενα Πολυκάρπου.

Όπως εξήγησε, το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με μεγάλη παρέα φίλων και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είχε οργανώσει την έκπληξη σε ένα γνωστό εστιατόριο με αστέρι Michelin.

Η παρουσιάστρια δεν αντιλήφθηκε αμέσως τι είχε συμβεί, καθώς το δαχτυλίδι βρισκόταν κάτω από το πιάτο της. Όταν το είδε, μάλιστα, αρχικά αναρωτήθηκε αν ήταν αληθινό.

«Πολύ απλά. Είχαμε πάει στο Παρίσι με μεγάλη παρέα και το είχε βάλει κάτω από το πιάτο. Είχαμε πάει σε ένα εστιατόριο και μετά έπαθα δηλητηρίαση. Είχαμε πάει σε ένα πολύ ψαγμένο εστιατόριο με michelin, πολύ γνωστό στο Παρίσι… Μου το έβαλε κάτω από το πιάτο, πάω να φάω και του λέω: “Τι είναι αυτό καλέ; Ψεύτικο”; Ήμασταν με μεγάλη παρέα, δεν το κατάλαβα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντησή της και η αντίδραση των φίλων τους

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής της ξεκαθάρισε πως το μονόπετρο δεν ήταν ψεύτικο και αμέσως μετά της έκανε την πολυπόθητη ερώτηση: «Θα με παντρευτείς;».

Η στιγμή εξελίχθηκε σε μια μικρή γιορτή, καθώς οι φίλοι τους σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και άρχισαν να πανηγυρίζουν, παρασύροντας και τους υπόλοιπους θαμώνες του εστιατορίου.

Η απάντηση της Κατερίνας Καινούργιου ήταν θετική, όπως περιέγραψε η ίδια: «Μου απάντησε ότι δεν είναι ψεύτικο και μου είπε: “Θα με παντρευτείς”; Εκείνη την ώρα σηκώθηκαν οι φίλοι μας, φώναξαν και σηκώθηκε όλο το μαγαζί. Του είπα: Ναι, εννοείται».

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