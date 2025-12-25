Σε ευχάριστη τροχιά βρίσκεται η προσωπική ζωή της Κατερίνας Καινούργιου, καθώς η παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Super Κατερίνα» διανύει ήδη τον έκτο μήνα της κύησης και δεν διστάζει να μοιράζεται καθημερινά με το τηλεοπτικό κοινό τα συναισθήματά της και τις αλλαγές που βιώνει σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της.

Μάλιστα, την, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου η Κατερίνα Καινούργιου μιλώντας με τον Κώστα Καραφώτη, που σε λίγο καιρό θα γίνει πατέρας, αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Όπως είπε λοιπόν η Κατερίνα Καινούργιου, μέχρι στιγμής έχει πάρει 11 κιλά.

Θυμίζουμε πως την Τρίτη η παρουσιάστρια αποκάλυψε τα δύο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της.

Όπως είπε, η ίδια και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής αποφάσισαν ότι θα δώσουν δυο ονόματα στο μωρό. Το ένα, θα είναι το όνομα της πεθεράς της παρουσιάστριας, Πολυξένη, ενώ το δεύτερο θα είναι Αλεξάνδρα, στη μνήμη της καλής της φίλης Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή πριν μερικούς μήνες.

