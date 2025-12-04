Το πρωί της Πέμπτης, στην εκπομπή Super Κατερίνα του Alpha, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά για την εγκυμοσύνη της και αποκάλυψε μια προσωπική λεπτομέρεια που την είχε ανησυχήσει.

Η παρουσιάστρια, που περιμένει το πρώτο της παιδί (ένα κοριτσάκι), μοιράστηκε ένα όνειρο που είδε με τη μητέρα της, όπου η τελευταία έτρωγε πολλά γλυκά.

«Ξύπνησα το πρωί με το άγχος αν όλα είναι καλά. Σκεφτόμουν ότι οι λαχτάρες για γλυκό μπορεί να σημαίνουν κάτι», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας πώς η ανησυχία της υποχώρησε όταν είδε τη μαμά της υγιή.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα αποκάλυψε και τα κιλά που έχει πάρει μέχρι τώρα. «Η μαμά μου είχε πάρει συνολικά 8 κιλά σε όλη την εγκυμοσύνη της. Εγώ, στον πέμπτο μήνα, έχω ήδη πάρει 8 κιλά. Τι συζητάμε;», είπε χαμογελώντας.

Η παρουσιάστρια δείχνει να βιώνει με χιούμορ και ειλικρίνεια την καθημερινότητα της εγκυμοσύνης της, μοιράζοντας με το κοινό στιγμές τόσο τρυφερές, όσο και αστείες.