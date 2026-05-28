Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε τη σημερινή της εκπομπή με καλοκαιρινή διάθεση και με μια αποκάλυψη.

Η παρουσιάστρια της «Super Κατερίνα» αποκάλυψε ότι η εκπομπή της θα ρίξει αυλαία για τη φετινή σεζόν στις 3 Ιουλίου, για να γεμίσουν μπαταρίες και να επιστρέψουν ακόμη πιο δυναμικά από τη νέα σεζόν.

Η Κατερίνα Καινούργιου είπε χαρακτηριστικά: «Είναι η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και από Δευτέρα λέμε, “Καλό καλοκαίρι” επίσημα. Είμαστε σε mood διακοπών μετά επίσημα. Ποιος μας πιάνει! Λέμε πότε τελειώνουμε; Νομίζω στις 3 Ιουλίου τελειώνουμε επίσημα. Ένας μήνας και κάτι έμεινε. Μετά να ξεκουραστούμε κι εμείς, να ξεκουραστείτε κι εσείς από εμάς, και να τα ξαναπούμε, με το καλό, από Σεπτέμβρη».

Η παρουσιάστρια του Alpha διανύει μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της, καθώς στις 3 Απριλίου ήρθε στον κόσμο η κόρη της, το «μικρό της θαύμα» όπως την αποκαλεί.

