Μια εμφάνιση που «έβγαζε» άρωμα γάμου έκανε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής. Το λευκό, μακρύ φόρεμα με το οποίο επέλεξε να καλημερίσει τους τηλεθεατές της εκπομπής «Super Κατερίνα» ήταν τόσο εντυπωσιακό, που οι συνεργάτες της δεν έχασαν την ευκαιρία να την πειράξουν για την επιλογή της, σχολιάζοντας πως θυμίζει νύφη.

Η Κατερίνα Καινούργιου τότε γνωστοποίησε πως ο γάμος της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, θα γίνει μετά τη γέννηση της κόρη τους, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Στα λευκά σήμερα, σαν νύφη. Εγώ θα κάνω γάμο πιο μετά, μετά το μωράκι. Όταν λέω ότι κάτι θα γίνει κρυφό, θα γίνει κρυφό. Ούτε υπονοούμενα ούτε τίποτα. Και για τη βάφτιση έχω αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, θα προσπαθήσω να το κρατήσω όσο πιο κλειστό γίνεται. Μετά θα κάνουμε ένα πάρτι για όλους. Ειδικά η βάφτιση, μού φαίνεται κάτι πολύ ιερό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ποιος θα παρεξηγηθεί, εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνω εγώ», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

govastiletto.gr -Γρηγόρης Γκουντάρας: Η εξομολόγηση για τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου – «Πάντα την νοιαζόμουν»