Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις για τη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου στην εκπομπή της, Super Κατερίνα.

Η παρουσιάστρια, σχολιάζοντας τις απόψεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον θεσμό του γάμου, αποκάλυψε ότι προχωρούν με τον σύντροφό της στη διαδικασία του συμφώνου συμβίωσης.

«Είμαι σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό. Αν συμβεί κάτι, μετά τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γονείς σου. Σκέψου να είσαι με τον άνθρωπό σου, να έχεις ένα παιδί και να πρέπει κάποιος άλλος να πάρει αποφάσεις… Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα και ο Παναγιώτης είναι μαζί από την άνοιξη του 2024.

Η παρουσιάστρια έχει δηλώσει ότι η δημιουργία οικογένειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά της: «Θέλω να δημιουργήσω οικογένεια, να κάνω ένα παιδάκι. Θέλω να είμαι καλά με τον άνθρωπό μου και η προτεραιότητά μου είναι η οικογένεια», είχε δηλώσει στον Γιώργο Σκρομπόλα.

