Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr κατέγραψε, στις αρχές του καλοκαιριού, μια διαφορετική, περισσότερο προσωπική στιγμή της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή στη Μύκονο.

Το ζευγάρι περπατούσε μαζί σε γνωστό σημείο του νησιού, με την παρουσιάστρια να δείχνει για λίγα λεπτά σκεπτική και τον σύντροφό της να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της.

Φυσικά, οι συγκεκριμένες εικόνες δεν μαρτυρούν κάποια ένταση ανάμεσά τους. Κάθε άλλο. Η στάση του Παναγιώτη Κουτσουμπή απέναντι στην Κατερίνα Καινούργιου ήταν ιδιαίτερα προστατευτική και τρυφερή. Μάλιστα, σε ένα από τα στιγμιότυπα περνά το χέρι του γύρω από τους ώμους της, σαν να προσπαθεί να την καθησυχάσει για κάτι που την απασχολούσε εκείνη τη στιγμή. Το ζευγάρι φαίνεται να συνομιλεί σοβαρά, ωστόσο χωρίς να μπορεί κανείς να γνωρίζει το περιεχόμενο της συζήτησής του. Εκείνο που αποτυπώνεται ξεκάθαρα είναι η οικειότητα που υπάρχει ανάμεσά τους, αλλά και η διάθεση του επιχειρηματία να ακούσει και να στηρίξει τη σύντροφό του.

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει πλέον ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο στη ζωή της, αφού στις 3 Απριλίου έγινε μαμά για πρώτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της, Ξένια. Η απόκτηση του παιδιού της ήταν ένα όνειρο πολλών ετών, για το οποίο είχε μιλήσει αρκετές φορές δημόσια με μεγάλη συγκίνηση. Η ευτυχία της είναι αναμφισβήτητη, όμως μαζί με την άφιξη ενός μωρού έρχονται αναπόφευκτα και νέες ευθύνες. Η αγωνία για το αν είναι καλά, η προσαρμογή στις ανάγκες του, η κούραση, οι αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα και η προσπάθεια να βρεθούν ξανά οι ισορροπίες αποτελούν συναισθήματα γνώριμα σε κάθε νέα μητέρα.

Δεν αποκλείεται, λοιπόν, η πιο σκεπτική εικόνα της παρουσιάστριας στη Μύκονο να συνδεόταν απλώς με κάποια από τις καθημερινές ανησυχίες που συνοδεύουν τη μητρότητα. Βέβαια, πρόκειται μόνο για μια πιθανή εξήγηση, αφού ένας φωτογραφικός φακός καταγράφει μια στιγμή, όχι όσα έχουν προηγηθεί ούτε τις κουβέντες δύο ανθρώπων. Η ίδια έχει περιγράψει με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια τη μεταμόρφωση που έφερε στη ζωή της η γέννηση της κόρης της. Σε πρόσφατη ανάρτησή της είχε μοιραστεί τη φράση: «Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι η αγάπη… και μετά έγινα μητέρα», αποτυπώνοντας πόσο βαθιά την έχει επηρεάσει ο νέος της ρόλος.

Από την πρώτη ημέρα της κοινής πορείας τους, αλλά ακόμη περισσότερο μετά τη γέννηση της κόρης τους, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής αποτελεί το σταθερό στήριγμα της Κατερίνας Καινούργιου. Ήταν δίπλα της καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και παρέμεινε στο πλευρό της και στις πρώτες απαιτητικές εβδομάδες μετά τον τοκετό. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες από τη Μύκονο. Μια νέα μητέρα με τις φυσιολογικές σκέψεις και αγωνίες της και ένας σύντροφος που φαίνεται πρόθυμος να την ακούσει, να την καθησυχάσει και να της προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεται.

Λίγο αργότερα, οι δυο τους συνέχισαν τη βόλτα τους μαζί, ήρεμοι και αγαπημένοι. Η τρυφερή κίνηση του Παναγιώτη Κουτσουμπή ήταν εκείνη που ξεχώρισε, επιβεβαιώνοντας πως στη νέα οικογενειακή τους καθημερινότητα λειτουργούν ως ομάδα.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Ένας χρόνος από την απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου