Στη Μύκονο βρίσκονται η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στο νησί μαζί με την κόρη τους, Ξένια.

Η παρουσιάστρια, που μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της στα social media, θέλησε να απαθανατίσει τη βραδινή τους έξοδο και ζήτησε από τον σύντροφό της να της βγάλει μια φωτογραφία.

Το αποτέλεσμα, όμως, δεν ήταν ακριβώς αυτό που είχε φανταστεί, αφού ο φωτισμός στο σημείο ήταν αρκετά χαμηλός και η λήψη δεν την ικανοποίησε.

Αντί να το πάρει στα σοβαρά, η Κατερίνα Καινούργιου αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία στο Instagram Story της και γράφοντας: «Όταν λες στον @pankouts “βγάλε με μια φωτό”, αλλά βάλε φλας».

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Βραδινή βόλτα με την τριών μηνών κόρη της, Ξένια στην Πάρο