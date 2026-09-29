Μια τρυφερή στιγμή είχαν στον αέρα της «Super Κατερίνα» η Κατερίνα Καινούργιου και η μικρή Ζωή Πυλιώτη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή μαζί με τον Μιχάλη Βαλάσογλου, με αφορμή τη συμμετοχή τους στη σειρά «Μπαμπά, Σ’ αγαπώ».

Η μικρή Ζωή θέλησε να κάνει ένα ξεχωριστό δώρο στην παρουσιάστρια, προσφέροντάς της ένα ροζ μαξιλάρι με το όνομα «Ξένια», προς τιμήν της κόρης της.

Η Κατερίνα Καινούργιου συγκινήθηκε από την κίνηση και με τη σειρά της, της έδειξε μια φωτογραφία της μικρής Ξένιας από το κινητό της.

«Θες να δεις την κόρη μου; Έλα να στη δείξω. Δεν κάνει να τη δείξω στον αέρα, θα τη δείξω σε εσένα μόνο», είπε χαρακτηριστικά.

Αφού η Ζωή είδε τη φωτογραφία, η παρουσιάστρια θέλησε να μάθει τη γνώμη της για την ομοιότητα της μικρής με τους γονείς της. Με χιουμοριστική διάθεση, τη ρώτησε αν πιστεύει πως η Ξένια μοιάζει περισσότερο στην ίδια ή στον πατέρα της.

«Σου αρέσει; Σε ποιον μοιάζει, σε εμένα ή στον μπαμπά της; Πες την αλήθεια, δεν πειράζει, στον μπαμπά της μοιάζει», σχολίασε γελώντας η Κατερίνα Καινούργιου.

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