Η Κατερίνα Καινούργιου πλέον μετρά αντίστροφα το χρόνο, για τη στιγμή που θα κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της.

Η παρουσιάστρια βρίσκεται ήδη στον ένατο μήνα της κύησης, και όπως έχει αποκαλύψει η ίδια μέσα από την εκπομπή της, το μωρό της αναμένεται να έρθει στον κόσμο κοντά στις ημέρες του Πάσχα.

Όλο αυτό το διάστημα, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται με τους τηλεθεατές της διάφορες στιγμές από την καθημερινότητά της ως εγκυμονούσα, τα άγχη και της ανησυχίες της, αλλά και το φόβο της για το πώς θα είναι οι πρώτες ημέρες με την κόρη της στο σπίτι.

«Είναι ένα θέμα που σκέφτομαι και με προβληματίζει αυτή την περίοδο. Θέλω να νιώσω ασφάλεια, επειδή τον πρώτο καιρό δεν ξέρω αν θα έχω τη μαμά μου δίπλα μου, μπορεί να έρθει να βοηθήσει κάποιες φορές η πεθερά μου. Ουσιαστικά θα είμαι μόνη μου και θέλω έναν ειδικό άνθρωπο να μου τα μάθει όλα.

Θέλω τον πρώτο καιρό να έρθει μια μαία και να με βοηθήσει. Θέλω να μάθω να αλλάζω σωστά την κόρη μου, να την βάλω σε πρόγραμμα ύπνου, να μάθω να την ταΐζω και άλλα πολλά. Ταυτόχρονα να μην εξαντληθώ και εγώ για να μπορέσω να ανταποκριθώ και μετά να μπορέσω να επιστρέψω στη δουλειά μου» είχε αποκαλύψει η ίδια μέσα από την εκπομπή της για την κόρη της, η οποία θα πάρει το διπλό όνομα Πολυξένη-Αλεξάνδρα.

Σήμερα, μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε μερικές φωτογραφίες από το δωμάτιο της κόρης της, το οποίο είναι σε ροζ, σομόν, καφέ και λευκές αποχρώσεις.

«Η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου πλησιάζει» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι ζευγάρι από τις αρχές του 2024. Το Νοέμβριο του 2025, το ζευγάρι προχώρησε και υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης σε συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι.

