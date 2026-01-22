Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά για την περίοδο μετά τη γέννηση του μωρού της και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κανέναν λόγο να βιαστεί να επιστρέψει στην τηλεόραση.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, η παρουσιάστρια που βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, εξήγησε ότι ο τοκετός αναμένεται τον Απρίλιο, και ότι θέλει να μείνει με το παιδί της, όσο χρειάζεται.

Σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να επιστρέψει στην εκπομπή 15 ημέρες μετά τη γέννα, η ίδια απάντησε με έντονο τρόπο ότι δεν πρόκειται να το κάνει.

Χαρακτηριστικά είπε πως δεν είναι «απεγνωσμένη» να επιστρέψει τόσο γρήγορα, και πως δεν θα μπει στη διαδικασία να απαντά σε τέτοια σενάρια.

Η Κατερίνα τόνισε επίσης, ότι η ομάδα της έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να συνεχίσει την εκπομπή χωρίς εκείνη, ενώ συμπλήρωσε ότι η ίδια έχει την υποστήριξη του σταθμού και της οικογένειάς της, που της λένε να μην βιαστεί να επιστρέψει.

