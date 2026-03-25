Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δεχθεί καμία πίεση να συνεχίσει τη δουλειά της ενώ βρίσκεται στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης και ότι σκοπεύει να αποχωρήσει από το Super Κατερίνα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ώστε να προετοιμαστεί για τη γέννηση της κόρης της.

Η ίδια τόνισε: «Είμαι μια χαρά και έρχομαι με χαρά στη δουλειά. Δεν με έχει πιέσει κανείς να είμαι εδώ. Θα σταματήσω όπως κρίνω εγώ, δεκαπέντε μέρες πριν γεννήσω. Αν νιώσω δυσφορία, θα σταματήσω νωρίτερα. Θέλω να πάρω λίγο χρόνο για να ηρεμήσω και να προετοιμαστώ».

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε επίσης, στις διαφορές που φέρνει η ηλικία στην εγκυμοσύνη, λέγοντας: «Δεν είναι το ίδιο να είσαι έγκυος στα 25, στα 30 ή στα 41. Παίζουν όλα ρόλο».

Με αυτό τον τρόπο, ξεκαθάρισε ότι η απόφασή της να συνεχίσει προσωρινά τις εμφανίσεις της βασίζεται αποκλειστικά στην προσωπική της ευεξία.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Οι τρυφερές λήψεις με φουσκωμένη κοιλιά λίγο πριν κρατήσει την κόρη της στην αγκαλιά της