Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας πώς άλλαξαν οι ισορροπίες στη σχέση της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Καλεσμένη στο «Super Κατερίνα», η ηθοποιός Έλενα Χαραλαμπούδη μοιράστηκε τις δικές της εμπειρίες σχετικά με τη μητρότητα, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη του συντρόφου μετά τη γέννηση ενός παιδιού.

Η Κατερίνα αποκάλυψε ότι κατά την εγκυμοσύνη της δεν νιώθει καθόλου ερωτική και θελκτική, σημειώνοντας πως αυτή η εμπειρία αφορά πολλές γυναίκες: «Εγώ προσωπικά… πολλές φορές το συζητάμε στα social. Δεν νιώθω καθόλου ερωτική και θελκτική στην εγκυμοσύνη. Είναι πολλές γυναίκες. Εγώ σου λέω πώς νιώθω», είπε.

Μιλώντας για τον τρόπο που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στον Παναγιώτη Κουτσουμπή, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι έγινε πολύ φυσικά: «Αρχικά δεν ήταν μόνος του, ήταν με τον κολλητό του, τον Νικόλα. Ήμασταν στην Πάρο και τους είπα μάλλον είμαι έγκυος».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να κάνει baby shower για τις φίλες της, κρατώντας ζωντανό τον εορταστικό χαρακτήρα της νέας περιόδου στη ζωή της.

Η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου φέρνει στο προσκήνιο την αλήθεια γύρω από τη μητρότητα, την ερωτική ζωή και τις μικρές, αλλά σημαντικές στιγμές που ενισχύουν τη σύνδεση του ζευγαριού σε αυτή τη νέα φάση της ζωής τους.

