Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά για τον προβληματισμό της σχετικά με τα παιδιά και τα social media, με αφορμή ένα θέμα που προβλήθηκε στη Super Κατερίνα για εφαρμογές που μπορούν να παραβιάσουν την ιδιωτικότητα παιδιών και να διαρρεύσουν φωτογραφίες τους.

Η παρουσιάστρια, που σε μία εβδομάδα θα μπει στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η Καινούργιου δήλωσε ότι σκέφτεται να μην ανεβάσει καθόλου φωτογραφίες της κόρης της στα social μέχρι να φτάσει σε μια μεγαλύτερη ηλικία.

«Πολλές φορές φίλες μου και κουμπάρες μου βάζουν τα παιδάκια τους στα social. Εγώ έχω αρχίσει να διαφωνώ. Αν έχω την έγκριση του γονέα, θα το βάλω. Αλλά έχω αρχίσει και το σκέφτομαι και συζητάω με τον άντρα μου, ότι δε θα ήθελα ποτέ να βάλω το παιδάκι μου στα social μέχρι κάποια ηλικία, γιατί φοβάμαι τι μπορεί να συμβεί μετά. Και blur να βάλεις, υπάρχουν εφαρμογές με τη βοήθεια του AI που μπορούν να γδύσουν παιδάκια», εξομολογήθηκε.

Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει με σαφήνεια την προτεραιότητά της: η ασφάλεια και η προστασία της κόρης της είναι πάνω από κάθε διαδικτυακή δημοσιότητα.