Το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να παραμείνει στην τηλεόραση για πολλά ακόμα χρόνια.

Η εγκυμονούσα παρουσιάστρια ετοιμάζει παράλληλα ένα επιχειρηματικό εγχείρημα μαζί με τη Ζωή Μπόϊκου!

Όπως είπε on air: «Δεν θέλω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα τηλεόραση. Θα συνεχίσω για κάποια χρόνια, γιατί το αγαπώ πολύ, αλλά μετά θέλω να στραφώ στον επιχειρηματικό τομέα. Ετοιμάζω κάτι που έχω ξαναπεί με καλλυντικά στο εξωτερικό, και πολύ σύντομα αυτό θα ανακοινωθεί».

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Στο μέλλον θα ήθελα να έχω τη δική μου σειρά καλλυντικών».

Σε σχόλιο του Στέφανου Κωνσταντινίδη που αναρωτήθηκε πότε θα τους αφήσει να «μεγαλώσουν», η Κατερίνα απάντησε με χιούμορ: «Αυτό θα είναι πολύ πιο κερδοφόρο. Δεν το λέω ότι θα το κάνω τώρα, ξέρω ότι σε μια δεκαετία μπορώ να το έχω, αλλά δεν θέλω να είμαι σε αυτό για πάντα».

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε follow on air τον Κωνσταντίνο Βασάλο – Το χιουμοριστικό σχόλιο για την εγκυμοσύνη της