Η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου, την πρώτη της ολόσωμη φωτογραφία, 20 μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας.

Η παρουσιάστρια του Alpha έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου και έκτοτε απολαμβάνει την κάθε στιγμή μαζί της.

Η Κατερίνα Καινούργιου, που είχε εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία της να γίνει μαμά, βιώνει τώρα την απόλυτη ευτυχία, χαρακτηρίζοντας την κόρη της με τον επιχειρηματία ως το μικρό τους «θαύμα». Η ίδια από τότε που έγινε μαμά, έχει αποφασίσει να αφιερωθεί λίγο παραπάνω στη μικρή της και να απολαύσει όσο περισσότερο μπορεί αυτές τις πρώτες ημέρες μαζί της. Γι’ αυτό άλλωστε και αποφεύγει τις πολλές αναρτήσεις στα social media, ενώ τηρεί αυτό που είχε πει και μέσα από την εκπομπή της, ότι δεν θα επιστρέψει αμέσως στα τηλεοπτικά πλατό, αλλά θα μείνει να χαρεί για λίγο το μωρό της.

Στην ολόσωμη φωτογραφία που ανέβασε σήμερα, τη βλέπουμε με casual look να έχει ήδη χάσει αρκετά από τα κιλά της εγκυμοσύνης.

Δείτε παρακάτω την φωτογραφία:

