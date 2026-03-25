Η Κατερίνα Καινούργιου δεν εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» τα τελευταία 45 λεπτά της εκπομπής ανήμερα της 25ης Μαρτίου, λόγω αδιαθεσίας που ένιωσε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Η παρουσιάστρια του Alpha, η οποία βρίσκεται στις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της, καλημέρισε κανονικά τους τηλεθεατές και επανέλαβε ότι σύντομα θα σταματήσει προσωρινά από την εκπομπή για να ξεκουραστεί.

Κατά τη διάρκεια του «αέρα», η Κατερίνα ένιωσε αδιαθεσία και πίστεψε ότι ανέβαζε πυρετό, με τους συνεργάτες της να βεβαιώνουν ότι όλα είναι καλά.

Τελικά, μετά το προτελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα στις 12:15, δεν επέστρεψε στο στούντιο και την παρουσίαση των τελευταίων 45 λεπτών ανέλαβε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

