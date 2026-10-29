Μια προσωπική εξομολόγηση για τα σχολικά της χρόνια έκανε η Κατερίνα Καινούργιου, αποκαλύπτοντας ότι στην εφηβεία είχε φτάσει σχεδόν τα 80 κιλά και πως μετά τα 18 της άρχισε να ασχολείται περισσότερο με τη γυμναστική και τη διατροφή.

Η αλλαγή στις διατροφικές της συνήθειες

Η παρουσιάστρια μίλησε για την εμπειρία της το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA, εξηγώντας ότι τότε δεν είχε τις καλύτερες διατροφικές συνήθειες.

«Στην εφηβεία είχα παχύνει πάρα πολύ, είχα φτάσει σχεδόν 80 κιλά. Μετά τα 18 μου μπήκα στη λογική να αρχίσω τη γυμναστική, να κάνω διατροφή κ.λπ. Αλλά είναι πάρα πολλά παιδιά που δεν τρώνε καλά, ήμουν σε αυτή την κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα βιολογικά προϊόντα για την κόρη της

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε και στις διατροφικές επιλογές που κάνει για την κόρη της, σχολιάζοντας το αυξημένο κόστος των βιολογικών προϊόντων.

«Εγώ στη μικρή ψωνίζω βιολογικά. Είναι πανάκριβα», είπε, πριν απευθυνθεί στον Πέτρο Συρίγο για να τον ρωτήσει τι θα μαγείρευε εκείνη την ημέρα.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η λαμπερή εμφάνιση σε νέα τους βραδινή έξοδο