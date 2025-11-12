Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Κατερίνα Καινούργιου, που διανύει τον 5ο μήνα κύησης, μίλησε για τη μεγάλη χαρά που βιώνει, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την Αλίνα Κωτσοβούλου, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη διαδρομή της προς τη μητρότητα.

«Έκανα ορμονοθεραπεία για περίπου ένα χρόνο, αλλά δεν είχα ξεκινήσει ακόμα εξωσωματική. Είχα προγραμματίσει να μπω στη διαδικασία από τον Σεπτέμβριο, αλλά αποφάσισα να κάνω ένα διάλειμμα το καλοκαίρι για να ξεκουραστώ. Τελικά, έμεινα έγκυος φυσιολογικά», ανέφερε συγκινημένη η παρουσιάστρια.

Η επιθυμία της παρουσιάστριας να γίνει μητέρα είχε εκφραστεί πολλές φορές στο παρελθόν, τόσο μέσα από την εκπομπή της, όσο και σε δημόσιες δηλώσεις. Τον Μάιο, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, είχε αποκαλύψει: «Κάνω την προσπάθειά μου για να κάνω παιδί. Ο Θεός θα δείξει. Είναι κάτι που με πιέζει και με στρεσάρει, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα».