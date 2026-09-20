Μια όμορφη έκπληξη περίμενε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή λίγο πριν την έναρξη της νέας τηλεοπτικής χρονιάς, καθώς η Κατερίνα Καινούργιου πέρασε από το πλατό του «Happy Day» έχοντας μαζί και τη μικρή Ξένια. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων προετοιμασιών για την πρεμιέρα, η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά μαμά και κόρη, χαρίζοντάς τους τις πιο θερμές αγκαλιές.

Θυμίζουμε οτι οι δύο παρουσιάστριες κάνουν πρεμιέρα με τις εκπομπές τους στον Alpha τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκινά στις 07:45, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου στις 10:00.

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govastiletto.gr -Κατερίνα Καινούργιου: Τα πρόσωπα που θα κάνουν ποδαρικό στην πρεμιέρα της εκπομπής της