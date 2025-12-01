Η Κατερίνα Καινούργιου προκάλεσε χαμόγελα στον αέρα της εκπομπής της, όταν αποφάσισε να κάνει follow τον Κωνσταντίνο Βασάλο on air.

Το περιστατικό ήρθε μετά από ένα βίντεο του Βασάλου στο YouTube, όπου εκείνος εξέφρασε την επιθυμία του να της στείλει ευχές για την εγκυμοσύνη της, παρατηρώντας ταυτόχρονα πως δεν ακολουθούνται στο Instagram.

Με χιούμορ και άνεση, η παρουσιάστρια σχολίασε: «Υπάρχει περίπτωση να με ακολουθήσει κάποιος και να το δω, αλλά υπάρχει και περίπτωση να μην τον δω. Να ορίστε, θα τον κάνω follow τώρα. Θα του κάνω και like στις φωτογραφίες. Μη νομίζεις τίποτα άλλο. Περιμένω παιδί, είμαι παντρεμένη γυναίκα».

Η κίνηση αυτή φαίνεται να έφερε ξανά τη «σύνδεση» ανάμεσα στην Καινούργιου και τον Βασάλο, έπειτα από παλαιότερες δημόσιες δηλώσεις και μικρές διαφορές που είχαν προκύψει μεταξύ τους.