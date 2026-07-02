Χωρίς την Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή «Super Κατερίνα», μία μόλις ημέρα πριν το μεγάλο φινάλε της σεζόν.

Τη θέση της παρουσιάστριας στο πάνελ ανέλαβε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος έχει βρεθεί ξανά στο παρελθόν στο τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής, κατά την περίοδο της απουσίας της Κατερίνας Καινούργιου λόγω της γέννησης της κόρης της.

Στην έναρξη της εκπομπής, ο δημοσιογράφος ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό ότι η παρουσιάστρια δεν βρέθηκε στο πλατό εξαιτίας μιας ήπιας αδιαθεσίας, η οποία την οδήγησε να παραμείνει στο σπίτι για ξεκούραση, με στόχο να επιστρέψει κανονικά στην αυριανή τελευταία εκπομπή της χρονιάς.

«Το Κατερινάκι μας σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι σημαντικό. Απλώς έπρεπε να πάρει λίγο τον χρόνο της, να ξεκουραστεί. Να της ευχηθούμε περαστικά…όχι γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αύριο έχουμε την τελευταία εκπομπή και η “Super Κατερίνα” ρίχνει αυλαία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: To αποχαιρετιστήριο δείπνο με τους συνεργάτες της πριν πέσει η αυλαία της Super Katerina