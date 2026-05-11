Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε ξανά στη θέση της, μπροστά από τις κάμερες της πρωινής ζώνης, μετά την απουσία της, λόγω της γέννησης της κόρης της. Η παρουσιάστρια έκανε, το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου, την πρώτη της εμφάνιση στην εκπομπή «Super Κατερίνα», εμφανώς συγκινημένη, αλλά και ιδιαίτερα χαρούμενη για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η αποχώρησή της από την εκπομπή είχε γίνει στα τέλη Μαρτίου, αφού ήθελε να αφιερώσει χρόνο στην προετοιμασία για τον ερχομό του μωρού της. Από τότε, οι τηλεθεατές παρακολουθούσαν μέσα από τα social media μικρές στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα, με την ίδια να μοιράζεται συχνά εικόνες γεμάτες τρυφερότητα.

Κατά την επιστροφή της στο πλατό, οι συνεργάτες της την υποδέχθηκαν με θερμές ευχές και λουλούδια, ενώ δεν έλειψαν και οι συγκινητικές αναφορές στη γέννηση της κόρης της. Η Κατερίνα Καινούργιου ευχαρίστησε το κοινό για τα μηνύματα αγάπης που δέχθηκε όλο αυτό το διάστημα, τονίζοντας ότι η μητρότητα έχει αλλάξει εντελώς την καθημερινότητα και τις προτεραιότητές της.

Η Κατερίνα Καινούργιου εξομολογήθηκε στην έναρξη της εκπομπής: «Ευχαριστώ πάρα πολύ! Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές! Τι συγκίνηση είναι αυτή; Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλες αυτές τις μέρες μου στέλνατε τόσα πολλά μηνύματα. Πήρα τόση αγάπη, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς. Ακόμα κι αν κάτι με άγχωνε, έχοντας τη δική σας θετική ενέργεια και τις ευχές σας, έλεγα ότι δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά.

Έχω γυρίσει διαφορετική, έχω μια διαφορετική νοοτροπία πια. Μου έλεγαν ότι θα αλλάξουν οι προτεραιότητες και θα βλέπεις τα πράγματα αλλιώς και είχαν δίκιο. Αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι ότι όποια το θέλει πολύ, αξίζει να το προσπαθήσει και θα τα καταφέρει. Αυτά που ένιωσα δεν περιγράφονται με λέξεις, είναι κάτι μεγαλύτερο. Μόνο ευγνωμοσύνη και αγάπη και ευλογία νιώθω για αυτό το πλασματάκι, τώρα είναι με τη γιαγιά της».

Η παρουσιάστρια έδειξε, με ανανεωμένη διάθεση και χαμόγελο, ότι είναι έτοιμη να επιστρέψει στους γνώριμους τηλεοπτικούς της ρυθμούς, όμως χωρίς να κρύβει ότι πλέον η σκέψη της βρίσκεται συνεχώς στο σπίτι και στο νεογέννητο μωρό της.

Η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο την κόρη της στις 3 Απριλίου 2026, καρπό του έρωτά της από τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το ζευγάρι απέκτησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο θα πάρει το όνομα Πολυξένη – Αλεξάνδρα, με το χαϊδευτικό Ξένια. Πρόκειται για μια απόφαση με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα, καθώς τιμά τόσο τη μητέρα του Παναγιώτη Κουτσουμπή όσο και τη στενή φίλη της παρουσιάστριας, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το περασμένο καλοκαίρι, μετά από μάχη της με τον καρκίνο.

