Κατερίνα Καινούργιου: Επισκέφτηκε τον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

H Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της και μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, πρόκειται να γίνουν σε λίγο καιρό γονείς για πρώτη φορά.

Το ερωτευμένο ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε το ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο και τον καλό καιρό, και επισκέφτηκαν το αγαπημένο νησί τους, την Αίγινα. Σε φωτογραφίες που δημοσίευσαν στους προσωπικούς λογαριασμό τους στο Instagram χθες, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, έδειξαν πώς πέρασαν το πρωινό τους.

Συγκεκριμένα, το αγαπημένο ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πρωινό τους, αλλά και την επίσκεψή τους στον ιερό ναό του Αγίου Νεκτάριου, τον οποίο είχε εκφράσει την επιθυμία της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θέλει να επισκεφτεί.

Δείτε εδώ τις φωτογραφίες:

