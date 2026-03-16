Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε την παρουσιάστρια που δεν θέλει να βλέπει στην τηλεόραση, αφού δεν της αρέσει καθόλου, με αφορμή τη συζήτηση που είχε στο πλατό του Super Κατερίνα για τα τηλεοπτικά πρόσωπα και τη νέα σεζόν.

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χάζευα στην τηλεόραση το ΣΚ, δε θα σας πω αν είναι άντρας ή γυναίκα, επειδή τώρα είμαι στο σπίτι πάρα πολλές ώρες και ξάπλα, γιατί δε μπορώ να κάνω και πολλά, υπάρχει άνθρωπος που δεν μου αρέσει καθόλου. Απορώ εγώ για ποιο λόγο το Σαββατοκύριακο να υπάρχει αυτή η προσωπικότητα. Διαφωνώ με τον τρόπο της εκπομπής, με τον τρόπο παρουσίασης, δε ξέρω, δε μου αρέσει καθόλου.

Δε μου αρέσει καθόλου, καθόλου. Γυναίκα είναι, για να μη νομίζουν ότι είναι άντρας. Εμένα δε μου αρέσει, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι άριστη. Εγώ με το που τη βλέπω κάνω ζάπινγκ. Για κάποιους άλλους όμως, μπορεί να είναι μια εξαιρετική παρουσιάστρια. Είναι η προσωπική μου γνώμη. Κάνω ζάπινγκ και τελείωσε», ωστόσο χωρίς να αποκαλύπτει το όνομά της, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι θα γίνει μεγάλος ντόρος.

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Αυτός θα είναι ο κουμπάρος στον γάμο τους!