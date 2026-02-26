Η καταδικαστική απόφαση για τον Κώστα Δόξα στην υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κατά της πρώην συζύγου του, Μαρία Δεληθανάση, οδήγησε στην αποχώρησή του από το J2US.

Το OPEN ανακοίνωσε επισήμως: «Στην παραγωγή του “JUST THE 2 OF US” δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας».

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση.

Η παρουσίαση του θέματος στην εκπομπή Super Κατερίνα έδωσε την ευκαιρία στην Κατερίνα Καινούργιου να τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ της απόφασης του καναλιού: «Καλώς έπραξε το κανάλι. Καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι σε δύσκολη θέση, αλλά υπάρχει ζήτημα. Αν ήμουν σταθμός, θα έπαιρνα την ίδια απόφαση. Καταλαβαίνει και ο ίδιος…» σημείωσε η παρουσιάστρια.

Αναφερόμενη στη δημόσια τοποθέτηση του Δόξα, η Κατερίνα υπογράμμισε τη σημασία της προσοχής στην επικοινωνία και για τις δύο πλευρές, ιδιαίτερα για το παιδί τους: «Η ψυχική υγεία του παιδιού είναι η προτεραιότητα. Θέλει μεγάλη προσοχή τόσο από τους γονείς, όσο και από τους δημοσιογράφους στο πώς χειρίζονται την υπόθεση», τόνισε.

Η παρουσιάστρια έκλεισε με έναν προσωπικό προβληματισμό σχετικά με τις σχέσεις μετά τον χωρισμό: «Δεν είναι απλά ένας πρώην σύντροφος. Η μητέρα του παιδιού σου παραμένει πάντα στη ζωή σου. Δυστυχώς, αυτές οι καταστάσεις αφήνουν σημάδια. Το μόνο που εύχομαι είναι να είναι όλοι καλά, και πάνω απ’ όλα το παιδί τους».

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο που της έστειλε η Μαρία Αντωνά για το μωράκι της