Μπορεί ο Πέτρος Συρίγος να της ετοιμάζει, κάθε πρωί, κάθε λογής νοστιμιές στον αέρα της εκπομπής της, και αντίστοιχα ο Παναγιώτης Κουτσουμπής να της επιφυλάσσει τις πιο ξεχωριστές γεύσεις από τα μαγαζιά του ανά την Αθήνα, ωστόσο η Κατερίνα Καινούργιου αναζητά διαρκώς τα spots με τις πιο εκλεκτές λιχουδιές.

Άλλωστε, οι λιγούρες της εγκυμοσύνης την επισκέπτονται πολύ συχνά, ιδιαίτερα όσο οι μέρες για να φέρει στον κόσμο την πριγκίπισσά της πλησιάζουν.

Τι καλύτερο από το να απολαύσει ένα special μεσημεριανό γεύμα σε φημισμένο στέκι του Κολωνακίου;

Η παρουσιάστρια υποδέχτηκε, το Σάββατο 21 Μαρτίου – ακόμα κι αν το κρύο ήταν τσουχτερό – την άνοιξη στο εστιατόριο της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, εκεί όπου η ελληνική κουζίνα βρίσκεται στα καλύτερά της. Μάλιστα, αφότου ανέβασε μια φωτογραφία από μια όμορφη γωνιά του μαγαζιού, στολισμένη με φρέσκα λουλούδια, η ίδια μας έδειξε λίγο αργότερα τα δροσιστικά επιδόρπια που ολοκλήρωσαν ιδανικά το λαχταριστό γεύμα της.

Η Κατερίνα Καινούργιου, λάτρης των γλυκών, όπως έχει πολλές φορές παραδεχτεί, διάλεξετρεις διαφορετικές γεύσεις από το σπιτικό παγωτό που ετοιμάζει με μεράκι το προσωπικό της διάσημης Ελληνίδας σεφ και αφέθηκε στην απόλαυσή τους.

