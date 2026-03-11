Η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για τη Modern Cinderella και τη νέα της εκπομπή «Cinderella Nights».

Η παρουσιάστρια του ALPHA αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται η influencer, τονίζοντας ότι και η ίδια στην αρχή της καριέρας της είχε ακούσει πολλά αρνητικά σχόλια τόσο για την εμφάνισή της, όσο και για τις ικανότητές της στη δημοσιογραφία.

«Εγώ θέλω να βλέπω νέα πρόσωπα. Βγαίνουν νέα πρόσωπα παντού, τηλεοπτικά νιώθω ότι ακόμα δεν τα εμπιστεύονται. Πάντως είναι πολύ ωραία κοπέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου, δείχνοντας τη στήριξή της.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι και η ίδια στο ξεκίνημά της είχε δεχθεί σκληρά σχόλια: «Τα ίδια άκουγα κι εγώ όταν ξεκίνησα, “η χαζή ξανθιά με τη μπούκλα”». Με αυτή τη φράση θέλησε να δείξει πως η κριτική είναι συχνό φαινόμενο στον χώρο της τηλεόρασης, ειδικά για νέα πρόσωπα που προσπαθούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα.

Η συζήτηση στο πάνελ συνεχίστηκε με διαφορετικές απόψεις, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να εκφράζει τη δική του έντονη τοποθέτηση για το θέμα και τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται τέτοιες τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης – «Βλέπω πολλούς εφιάλτες τα βράδια»