Η Κατερίνα Καινούργιου τοποθετήθηκε δημόσια μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της Νεφέλης Μεγκ σχετικά με την εγκυμοσύνη της παρουσιάστριας.

Η γνωστή youtuber, καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, σχολίασε με χιούμορ ότι, βλέποντας την Κατερίνα να γίνεται μητέρα και να παντρεύεται, αισθάνεται πως «ούτε εκείνη θα μείνει στο ράφι», τονίζοντας πως το είπε καλοπροαίρετα.

Το απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα, όπου η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την ενόχλησή της, χωρίς όμως να υιοθετήσει επιθετικό τόνο. Όπως είπε, ο τρόπος που διατυπώθηκε η ατάκα τής φάνηκε άκομψος: «Ακούστηκε σαν: αφού τα κατάφερε κι αυτή, τότε έχω ελπίδες κι εγώ. Μου χτύπησε κάπως… Δεν πιστεύω πως είχε κακή πρόθεση, αλλά ωραίο δεν ήταν».

Η Κατερίνα σχολίασε επίσης, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Νεφέλη Μεγκ κάνει παρόμοιες τοποθετήσεις για άλλες γυναίκες.

Θύμισε τα σχόλια προς τη Σίσσυ Χρηστίδου, αλλά και άλλες φορές που η youtuber έχει αναφερθεί επικριτικά σε γυναικείες εμφανίσεις.



«Δεν με πείραξε τόσο αυτό που είπε για μένα. Με απασχολεί το γιατί μια γυναίκα μιλά έτσι για άλλες γυναίκες. Είναι νέο πρόσωπο στον χώρο, την παρακολουθώ και συχνά κάνει εύστοχους σχολιασμούς, αλλά χάνονται μέσα σε κάτι τέτοιες κακίες», είπε χαρακτηριστικά.

Πριν δείξει το βίντεο, η παρουσιάστρια εξήγησε πως είχε ήδη δεχτεί πολλά μηνύματα από τηλεθεατές για τη δήλωση: «Το άκουσα και είπα: πόσο άσχημο να το λέει αυτό μια γυναίκα για μια άλλη; Δεν με έθιξε προσωπικά, απλώς στεναχωρήθηκα για εκείνη που το ξεστόμισε».