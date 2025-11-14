Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Νόνη Δούνια μίλησε στη «Super Κατερίνα» για τις αλλαγές στη ζωή της, τα προσωπικά της «restart» αλλά και για τη συνεργασία της με τον Κώστα Τσουρό.

Αμέσως μετά, η Κατερίνα Καινούργιου πήρε θέση, σχολιάζοντας ανοιχτά την περίοδο που η Δούνια βρισκόταν στην εκπομπή του δημοσιογράφου.

Η πρώην βουλευτής και παρουσιάστρια εξήγησε ότι στη ζωή της έχει κάνει πολλές επανεκκινήσεις: από τη μητρότητα και τις αλλαγές που φέρνει, μέχρι την περίοδο της εμμηνόπαυσης, την οποία –όπως είπε– βλέπει ως μια νέα αρχή με περισσότερο χώρο για τον εαυτό της.

Σχετικά με τη νέα εκπομπή της, αποκάλυψε πως ήταν ένα project που είχε προτείνει η ίδια πολύ καιρό πριν και τελικά κατάφερε να υλοποιηθεί: «Το ήθελα πολύ. Είχα προτάσεις, αλλά είχα βάλει στόχο να μείνω σε αυτό. Χαίρομαι που έγινε στην ώρα του».

Όταν ρωτήθηκε για τις πρόσφατες αποχωρήσεις από την ομάδα του Κώστα Τσουρού, απάντησε πως δεν θέλει να σχολιάζει διαρκώς αλλαγές που αφορούν άλλους, τονίζοντας όμως ότι τον εκτιμά ιδιαίτερα και πως θεωρεί σωστό οι όποιες διαφωνίες να λύνονται μακριά από τη δημοσιότητα.

Μετά το βίντεο, η Κατερίνα Καινούργιου τοποθετήθηκε ανοιχτά: «Η Νόνη είχε αδικηθεί όταν ήταν στην εκπομπή του Κώστα. Δεν της φέρθηκαν δίκαια, υπήρχαν ίντριγκες και κακιούλες. Και να σας πω… αυτή η εκπομπή δεν ήταν και ό,τι καλύτερο τότε. Νομίζω πως αδίκησε και τον ίδιο τον Κώστα».