Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Κατερίνα Καινούργιου θυμήθηκε την εποχή που συμμετείχε στο «Παρά Πέντε», σχολιάζοντας με χιούμορ τα πλάνα που την δείχνουν σε εκείνη την περίοδο.

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια του «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια συζήτησε με τον Αργύρη Αγγέλου για το επετειακό επεισόδιο της σειράς, 20 χρόνια μετά, και αποκάλυψε ότι είχε παίξει και εκείνη στο φινάλε της σειράς.

«Εγώ είχα παίξει στο “Παρά Πέντε” τότε, στο τελευταίο επεισόδιο και τους είχα γνωρίσει όλους. Ήμουν αγνώριστη, δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε αυτά τα πλάνα;», ανέφερε, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε επίσης στα σχόλια που δέχεται στο X, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πόσο έχει αλλάξει η εμφάνισή της από εκείνη την εποχή.

«Ήμουν μια άλλη και συνέχεια μου γράφουν στο Twitter κάθε φορά και λένε “καλέ, η Καινούργιου είναι αυτή;”. Ναι, καλέ, εγώ είμαι, πάρτε το χαμπάρι. Έτσι ήμουν. Με έχει καταστρέψει αυτό το “Παρά Πέντε”», σχολίασε με χιούμορ η Κατερίνα.