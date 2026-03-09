Η Κατερίνα Καινούργιου πήρε θέση με σαφήνεια για τα σχόλια που ακούστηκαν από την Έλενα Χριστοπούλου και τη Δάφνη Καραβοκύρη στην εκπομπή Real View, σχετικά με τις σχέσεις ανάμεσα στις γυναίκες.

Η παρουσιάστρια του Alpha, μία ημέρα μετά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην ατάκα «οι γυναίκες είναι βαθιά κακά πλάσματα».

Στην εκπομπή Super Κατερίνα, η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε: «Έπαθα σοκ με αυτό που άκουσα. Οι περισσότερες γυναίκες είμαστε γεννημένες με ευαισθησίες και έναν συναισθηματικό κόσμο ευάλωτο, που ίσως κάποιες φορές γίνεται πιο σκληρός, λόγω του περιβάλλοντος».

Η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι ακόμη και σε περιπτώσεις που γυναίκες συμπεριφέρονται με ακραίο τρόπο, πάντα προσπαθεί να καταλάβει τις συνθήκες που τις διαμόρφωσαν.

«Ίσως να έχουν μεγαλώσει σε δύσκολες οικογένειες ή να έχουν βιώσει κακοποιητικά περιβάλλοντα. Οι γυναίκες από τη φύση τους είναι δοτικές και καλές», είπε, προσθέτοντας ότι η φιλία ανάμεσα στις γυναίκες είναι υπαρκτή και αξιέπαινη.

Η Κατερίνα τόνισε ότι η επίμαχη δήλωση ήταν ιδιαίτερα ακατάλληλη, ειδικά την ημέρα που τιμάται η γυναικεία αξία.

«Η ατάκα ισοπέδωσε την Ημέρα της Γυναίκας. Δεν γίνεται γυναίκες που εργάζονται και συναναστρέφονται με άλλες γυναίκες να κάνουν τέτοιες επικίνδυνες δηλώσεις», σημείωσε.

Τέλος, η παρουσιάστρια παραδέχθηκε ότι υπάρχουν εξαιρέσεις: «Φυσικά υπάρχουν γυναίκες που δεν αγαπούν τις γυναίκες και έχουμε δει περιστατικά bullying. Αλλά δεν μπορεί να λέμε ότι όλες οι γυναίκες είναι βαθιά κακές. Οι γυναίκες είμαστε γεννημένες για να αντέχουμε», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Απαντά για το viral βίντεο με το σάντουιτς – «Tι είναι αυτά που γράφετε; Δεν ντρέπεστε;»