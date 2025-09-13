Η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε συνέντευξη σε γνωστό περιοδικό και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αποφάσεις που έχει πάρει όσον αφορά την προσωπική ζωή της.
Διαβάστε περισσότερα στo govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε συνέντευξη σε γνωστό περιοδικό και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αποφάσεις που έχει πάρει όσον αφορά την προσωπική ζωή της.
Διαβάστε περισσότερα στo govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.