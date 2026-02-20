Το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Alpha, με στελέχη της διοίκησης, δημοσιογράφους, παρουσιαστές και πρωταγωνιστές των σειρών του σταθμού να δίνουν το «παρών» σε μια λαμπερή εκδήλωση γεμάτη χαμόγελα και ευχές για τη νέα χρονιά.

Από τη βραδιά, ωστόσο, απουσίαζε η Κατερίνα Καινούργιου, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα. Το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, η παρουσιάστρια μέσα από την εκπομπή της εξήγησε τον λόγο που δεν κατάφερε να βρεθεί στην εκδήλωση.

Όπως ανέφερε, παρακολούθησε στιγμές από την κοπή της πίτας μέσω social media και χάρηκε που η ομάδα της ξεχώρισε. Παράλληλα, αποκάλυψε πως αυτό το διάστημα αποφεύγει τις συναθροίσεις με πολύ κόσμο, καθώς προσέχει ιδιαίτερα την καθημερινότητά της και ακολουθεί πιο ήρεμους ρυθμούς.

«Πολύ θα ήθελα να είμαι δίπλα σας, δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Αποφεύγω τις συναθροίσεις με πάρα πολύ κόσμο. Όλοι το καταλαβαίνουν και στο κανάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πλέον κοιμάται νωρίς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι διανύει μια περίοδο που απαιτεί περισσότερη ξεκούραση και προσοχή.

Η παρουσιάστρια, ωστόσο, έδειξε τη στήριξή της στους συνεργάτες της και ευχήθηκε σε όλους μια δημιουργική και επιτυχημένη χρονιά.

