Ο μαιευτήρας – γυναικολόγος της Κατερίνας Καινούργιου, Αλέξανδρος Τσεφεράκος μίλησε στην Super Κατερίνα για την γέννα και τις πρώτες ημέρες της παρουσιάστρια με την κόρη της.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως επειδή ο κόσμος που ήθελε να την δει και να της ευχηθεί ήταν πολύς, αναγκάστηκαν να βάλουν φρουρό για να μην αφήνει να μπαίνουν μέσα.

«Είναι ψηλό μωρό. Στα χαρακτηριστικά λέει Παναγιώτης όταν το βλέπεις αλλά έχει και χαρακτηριστικά της Κατερίνας», αποκάλυψε έπειτα από ερώτηση σε ποιον μοιάζει η μικρή.

Παράλληλα, γελώντας αποκάλυψε πως: «Αναγκαστήκαμε να βάλουμε και φρουρό για να κρατάει τις ενοχλήσεις», ενώ επίσης δήλωσε πως και οι δυο οικογένειες είναι συνεχώς στο πλευρό της.

«Η Κατερίνα είναι τόσο καλά ενημερωμένη. Περιμένεις τον κόσμο που είναι famous να είναι ενοχλητικοί… η Κατερίνα είναι πολύ καλό παιδί. Ήδη έχει χάσει τα περισσότερα από τα κιλά της εγκυμοσύνης, το 80% το έχει χάσει», δήλωσε επίσης.

Η παρουσιάστρια γέννησε την κόρη της με καισαρική τομή, έχοντας στο πλευρό της έξω από την αίθουσα του τοκετού όλη την οικογένεια της.

