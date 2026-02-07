Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γιώργος Λιάγκας βρέθηκαν, το βράδυ της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, στον ίδιο χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο παρουσιαστές της πρωινής ζώνης συναντήθηκαν σε εκδήλωση γνωστής εταιρείας αυτοκινήτων που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε κοινή φωτογραφία τους στα instastories της, όπου οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γιώργος Λιάγκας διατηρούν, παρότι είναι «αντίπαλοι» στην πρωινή ζώνη, άριστες σχέσεις, ενώ παρόμοια κοινή φωτογραφία είχαν δημοσιεύσει πριν περίπου ένα χρόνο.

